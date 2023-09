Cleo diz que Fábio Jr. foi pai ausente: ‘peguei pavor dele’

Cleo participa nesta quinta-feira (21) do programa “Luana É De Lua”, apresentado por Luana Piovani, e falou sobre o tema separação. Em trecho divulgado pelo Uol, a atriz, que é filha de Gloria Pires e Fábio Jr., relembrou que os pais se separaram quando ela tinha 1 ano.

“Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Gloria] me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando”, contou Cleo.

A atriz relatou ainda que Fábio Jr. era péssimo para a mãe. “Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem. Isso que eu estou vivendo agora, de ver o meu marido ser melhor amigo da ex-mulher dele, mãe do filho dele…. Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também”, concluiu.

O programa “Luana É De Lua” vai ao ar no E!, às 20h30.