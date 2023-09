Ex-namorada de Darlan Cunha expõe suposta agressão, e equipe do ator rebate

Aryane Corrêa, ex-namorada de Darlan Cunha, confinado na 'Fazenda 15', da RecordTV, expôs áudios em que o ator supostamente confirma tê-la agredido. O caso teria acontecido em abril de 2019, segundo ela, quando os dois ainda tinham um relacionamento. A equipe do artista, no entanto, rebateu a acusação e compartilhou no perfil dele, no Instagram, na tarde dessa quarta-feira (20), prints do processo que comprovam que Darlan foi absolvido da acusação de agredir Aryane.

"Segundo expõe a própria ex-namorada em seu perfil, em 11/04/2019, esta registrou ocorrência em delegacia acusando Darlan de ter dado um tapa em seu rosto, apenas (menção que consta na sentença). De acordo com a sentença que segue nesta publicação, a ex-namorada faltou à audiência e não havia qualquer prova de agressão. Dessa forma, Darlan foi absolvido em 14/01/2020, da acusação de contravenção penal de vias de fato", diz um trecho da postagem.

Em outros prints divulgados pela equipe do ator, são expostos supostos e-mails e mensagens que Aryane teria enviado a Darlan após o ocorrido. Veja os prints:

'Ele a convenceu a não ir', diz assessora de Aryane

Em resposta à Quem, a assessoria de imprensa de Aryane afirmou que ela gravou uma explicação sobre o caso em um podcast que irá ao ar nesta quinta-feira (21). "Acho que a equipe do Darlan está tentando remediar o irremediável. Inúmeras mulheres prestam queixa e depois são coagidas ou ameaçadas a não seguirem em frente. No caso da Aryane, não foi diferente. Em dado momento em que ela precisava ir prestar esclarecimentos, ele a convenceu a não ir", disse a assessora da personal stylist, Andressa Gomes.

No podcast, em trecho acessado pela Quem, Aryane diz que Darlan pediu para ela não ir ao julgamento. Além disso, a assessora informou que a personal decidiu falar sobre o caso só agora porque os advogados do ator a estariam acusando de mentirosa.