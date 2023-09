Matthew McConaughey e Woody Harrelson recebem proposta de teste de DNA para saber se são irmãos

O mundo foi pego de surpresa, em abril deste ano, com uma revelação do ator Woody Harrelson, de 62 anos: ele e o colega Matthew McConaughey, de 53, com quem já atuou em diversos filmes e séries, como "Ed TV" e "True Detective", além de serem bons amigos, podem ser irmãos.

Tudo surgiu ao saberem que a mãe de McConaughey teria tido um affair com o pai de Harrelson, Charles Harrelson, que inclusive, pra piorar a situação, foi envolvido com a máfia, era matador de aluguel e terminou seus dias na cadeia.

Para colocar fim nesse mistério, o ex-apresentador de talk show norte-americano Maury Povich propôs que os amigos artistas façam teste de DNA e divulguem o resultado ao vivo, no programa dele de TV. Ele é um especialista no "gênero" e disseminou a fórmula - com revelações de testes de paternidade - no mundo todo, inclusive no Brasil.

"Acabei de ouvir sobre as possibilidades - quero dizer, Matthew, não conheço você; Woody, você é meu amigo. Mas adivinhe: eu sairia da aposentadoria - poderíamos trabalhar no horário nobre - DNA, Maury de volta, com Woody e Matthew", ofereceu-se para voltar a trabalhar - o seu programa saiu do ar no ano passado. Povich acrescentou que Harrelson saberia como entrar em contato se tivesse interesse em acabar com a dúvida: "Woody tem meu número - estou pronto".

McConaughey disse, em resposta, que não tinha certeza sobre um especial de TV, mas admitiu que estava curioso. “Não sei se faremos isso no seu programa (de Maury), mas gosto da maneira como você está pensando”, revelou a estrela americana.

Atores notaram semelhanças em fotos antigas

Em abril deste ano, Matthew comentou que, ao longo do tempo, ele e Woody perceberam que eram parecidos em algumas fotos antigas. "Minha família acha que muitas fotos dele sou eu, a família dele acha que muitas fotos minhas são dele (...) Na Grécia, alguns anos atrás, estávamos sentados conversando sobre como somos próximos e nossas famílias e etc e minha mãe estava lá. E ela disse, 'Woody, eu conhecia seu pai", revelou.

Ainda sem data de lançamento, McConaughey ainda revelou que os dois vão lançar uma série sobre o caso, chamada "Brother From Another Mother" (“Irmão de outra mãe”, em português).