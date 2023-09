Shantal rebate críticas após homenagear o ex-namorado Rafael Puglisi

A influenciadora digital Shantal rebateu críticas que recebeu na internet após prestar uma homenagem ao dentista Rafael Puglisi, que faleceu na segunda-feira (18). Ele foi o primeiro namorado de Shantal, que é atualmente casada com Mateus Verdelho.

“Eu não ia falar disso, mas eu leio os comentários e não me aguento, eu não me aguento. Eu fiz uma homenagem para uma pessoa que faleceu essa semana. Foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito especial, foi meu primeiro namorado, minha primeira paixão, provavelmente a primeira pessoa para quem eu me declarei, vivi muita coisa com essa pessoa. Fez parte da minha vida, da minha família, da minha casa, assim como eu, da dele”, iniciou ela.

“E aí eu fiquei pensando: se eu morresse e visse alguém que foi tão especial para mim me dando uma declaração ampla, 'vá com Deus', 'que Deus a tenha', 'estarei em oração por você', eu ia ficar 'como assim, gente? Eu não fui só isso para você, eu não fui essa coisa ampla, que você escreve para qualquer pessoa”, continuou.

Velório

Shantal ainda explicou que foi ao velório do dentista com familiares. “Meu pai foi ao velório comigo, com a minha irmã, porque ele viveu com a gente muito tempo. E a família ficou super 'feliz' de ver que a gente estava lá naquele momento difícil e se mostrando presente, mostrando que ele foi importante na nossa vida”.

A influenciadora também reforçou que Mateus não tem ciúme de seus ex-namorados. “Eu vi que tiveram alguns comentários que falavam 'caramba, ela é casada, tem dois filhos e escreveu que ele é ex-namorado'. O fato de eu ser casada e ter dois filhos não significa que eu não tive história. A minha história foi muito importante para me fazer quem eu sou hoje, assim como a do meu marido. A gente, vou falar aqui como casal, a gente não tem ciúme do nosso passado. Eu sou amiga de vários ex-namorados”, concluiu.