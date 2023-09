Morre Rafael Puglisi, dentista de celebridades, aos 35 anos

O dentista Rafael Puglisi, 35, conhecido por atender celebridades como Jade Picon e Whindersson Nunes, faleceu na manhã desta segunda-feira (18). Segundo comunicado publicado pela família em seu perfil no Instagram, Rafael estava nadando na piscina de casa, como de costume, quando bateu a cabeça e morreu durante um mergulho.

"Estamos em luto. Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias. Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas, infelizmente, ele chegou sem vida ao hospital", escreveram os familiares.

A nota, que acompanhou o atestado de óbito do dentista, disse ainda que o sonho dele era "superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelos seus feitos profissionais". "E você conseguiu, Rafa. Mudou a odontologia para sempre e mudou a vida de todos ao seu redor. Obrigada por tudo, obrigada por tanto. Continue sorrindo no céu".

Dentista dos famosos

Além de Jade Picon e Whindersson Nunes, Rafael também já atendeu celebridades como Juliette, Giovanna Ewbank, Hugo Gloss e até Neymar.

Nos comentários da postagem sobre o falecimento do profissional, vários famosos lamentaram a perda. "Meu Deus, meu Deus, meu Deus", escreveu a influenciadora Gessica Kayane, a Gkay. "Irmão. Meu Deus, não pode ser", comentou MC Gui.

Velório

Por meio das redes sociais do dentista, a família agradeceu as orações dos amigos e seguidores. De acordo com os familiares, o velório e o enterro de Puglisi serão privados. "Agradecemos profundamente todas as condolências! Temos certeza que o Rafa está muito feliz com tanta oração e positividade de vocês. Por favor, respeitem a privacidade da família", diz o comunicado.