Filhos de Gugu Liberato viajam com a mãe em meio a disputa na Justiça por herança

João Augusto Liberato, de 21 anos, filho mais velho de Gugu Liberato, compartilhou, nesta segunda-feira (18), fotos de uma viagem ao lado das irmãs Marina e Sofia Liberato, ambas de 19, e da sua mãe, Rose Miriam. A viagem acontece enquanto família enfrenta um longo processo na Justiça pela divisão da herança do apresentador, falecido em 2019.

Desde a morte do apresentador, João havia sido o único filho a ficar do lado da família do pai e lutar para que o testamento de Gugu fosse reconhecido — no qual Rose Miriam é excluída da partilha. Por outro lado, as irmãs dele ficaram ao lado da médica, tentando fazer com que a união estável do casal fosse reconhecida.

Apesar da disputa jurídica, a publicação — que possui a legenda “Viagem em família” — mostra os quatro posando sorridentes juntos, enquanto curtiam um cruzeiro pelas Bahamas. Além disso, algumas imagens mostram uma proximidade entre o filho mais velho do casal e da médica.

Assuntos relacionados

Recentemente, em junho deste ano, a ação movida por Rose Miriam, pelo reconhecimento da união estável, foi suspensa pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, mesmo com essa decisão do STJ, Rose ainda pode recorrer.

Herança de Gugu

A herança deixada por Gugu Liberato é bilionária. Em testamento, o montante seria dividido da seguinte forma: 75% para os três filhos (João Augusto, 21, Marina e Sofia, 19); 25% para cinco sobrinhos; e uma pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês para a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, de 90 anos.

Rose Miriam não foi contemplada. A mãe dos três filhos do apresentador briga na Justiça para que a união estável que ela diz ter tido com Gugu seja reconhecida.

João Augusto, Aparecida Liberato, irmã de Gugu, e os sobrinhos alegam que a vontade do apresentador deve ser respeitada. Já as gêmeas Marina e Sofia defendem que a mãe tenha direito a 50% do valor.