Na disputa por herança de Gugu, Rose Miriam posta foto do filho e recebe mensagens das filhas

A médica Rose Miriam publicou uma sequência de fotos do filho, João Augusto Liberato, no Instagram, na quarta-feira (30). Em uma delas, Rose aparece recebendo um beijo do filho. Na legenda, escreveu: “Momentos que nunca deixaram de existir”.

Não é possível dizer se são fotos recentes. Nos comentários da postagem, Rose recebeu mensagens das duas outras filhas, Sofia e Marina Liberato.

“Mãe, te amo muito. Não se preocupe com essas coisas de processo. Nós sabemos toda a verdade e quem é a nossa verdadeira família. Você é uma mãe maravilhosa e que sempre fez tudo para proteger seus filhos”, escreveu Sofia.

“Mãe, você nunca esteve contra a gente, muito pelo contrário, sempre lutou para proteger seus filhos, principalmente após a perda do nosso pai. Até entendo as razões para seus comentários sobre o processo nesse post, mas a verdade é que tudo que você faz sempre é para nos defender”, acrescentou Marina.

Rose e João enfrentam uma briga na justiça. Enquanto ela luta para ser reconhecida em uma união estável com Gugu, João está do lado oposto e diz que a mãe não convivia com o apresentador como esposa.