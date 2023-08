Com Covid-19, Tata Werneck xinga internauta que criticou ‘aglomeração em aniversário’

Com Covid-19, a atriz Tata Werneck xingou um internauta no Twitter, na quarta-feira (30), que a criticou por "aglomerar" em seu aniversário. A atriz celebrou a nova idade, no domingo (27), e reuniu vários amigos famosos em uma festa na sua casa, no Rio de Janeiro, antes de saber do diagnóstico.

“Vai nascer uma nova variante vindo da festa! Rico não se controla, logo ela que criticou tanto quem se aglomerava durante a pandemia”, escreveu a pessoa.

“Vai levar no seu cu, babaca! Fui a única que ficou em casa nesses anos. Nunca desrespeitei uma pandemia. Vai a merda”, respondeu Tata.

Conforme a Quem, Tata teve uma crise de ansiedade por conta do diagnóstico e precisou ser internada. Ela também está afastada das gravações da novela “Terra e Paixão”.