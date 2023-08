Sheila Mello celebra trajetória de 25 anos como 'loira do tchan': 'obrigada por tanto amor e carinho

Sheila Mello chegava ao grupo É o Tchan! há 25 anos. A data foi lembrada por ela em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (30). A bailarina resgatou sua trajetória até a fama, iniciada após vencer o concurso promovido pelo Domingão do Faustão.

Nascida em Cidade Ademar, em São Paulo, a loira trabalhou em uma boate antes da mudança de carreira. Na postagem, ela mencionou que precisou pedir R$ 50 emprestados ao namorado da época para pagar a inscrição da competição.

"Essa é uma das datas mais importantes da minha vida. O sucesso gráfico esse vocês conhecem, mas eu queria falar internamente o que ganhei com essa experiência", disse.

"Quando a gente nasce, a gente depende do olhar e da validação da nossa mãe, dos cuidadores, depois do núcleo número um que é a família. Depois, isso vai dilatando, vai para a sociedade, para o trabalho e agora imagina o quanto foi importante, para mim, receber essa validação, esse olhar acolhedor e amoroso do Brasil inteiro", confessou.

Ela ainda agradeceu o apoio que recebeu desde os tempos de anonimato: "Se você votou em mim, quando alguém te perguntar se já ajudou alguém a realizar algum sonho, você pode dizer que sim. Você ajudou a realizar o sonho da loirinha bochechuda lá de Cidade Ademar que dançava na laje do avô, da avó e depois dançou para o Brasil".

Sheila chegou ao É o Tchan! depois de cinco anos de sucesso do grupo. Neste mês, ela, Scheila Carvalho, Jacaré, Beto Jamaica e Compadre Washington fizeram uma turnê em comemoração aos 30 anos de história.

Os shows trouxeram as famosas coreografias e músicas do grupo, como Pau que Nasce Torto, Ralando o Tchan e A Nova Loira do Tchan.