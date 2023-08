MC Daniel curte post sobre relacionamento e seguidores apontam indireta para Mel Maia

O cantor MC Daniel curtiu um post sobre relacionamento sem reciprocidade, após anunciar o fim do namoro com Mel Maia, na terça-feira (29), e os seguidores do artista apontaram uma indireta para a atriz.

O texto curtido pelo funkeiro diz: “Tive um relacionamento onde eu cobrava por atenção e carinho e não tive. Me tornei uma pessoa chata por cobrar tanto o que não tinha. Então aprendi que quem gosta de você, automaticamente te proporciona coisas que não precisam ser cobradas. Se você cobra, teu lugar não é ali”.

Os fãs opinaram sobre a curtida, e acreditam que MC Daniel sempre aparentou gostar mais de Mel. “Sempre achei que ele gostava mais da Mel do que ela dele. Ele era muito grudento… Geralmente mulher não curte muito isso”, opinou uma pessoa.

“Nítido que ele gostava mais do que ela. Infelizmente, acontece”, escreveu outra. “Fato que ele gostava mais do que ela, não dá para negar. Logo mais ele supera e arruma alguém que seja recíproca com ele”, disse outra pessoa.