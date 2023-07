Mel Maia usa barriga de grávida em gravação de novela e diz: ‘essa vida não é para mim’

A atriz Mel Maia apareceu, na segunda-feira (3), nos Stories com uma barriga de grávida nos bastidores de gravação da novela “Vai na Fé”, devido ao novo momento da personagem dela, Guiga.

Na rede social, no entanto, a artista confessou que não gostou da experiência. “Socorro, essa vida não é para mim. Não é para mim, mesmo. E detalhe: eles não botam só a barriga, eles botam um sutiã que bota o peito para cima para fingir que eu estou 'tetuda', sendo que eu sou zero peito”, acrescentou.

Em “Vai na Fé”, Guiga inventou estar grávida para manter Yuri, personagem de Jean Paulo Campos, por perto. No entanto, acabou sendo surpreendida ao descobrir que estava mesmo esperando o bebê.

Reataram?

Recentemente, Mel Maia e MC Daniel terminaram o relacionamento. No entanto, eles têm sido vistos juntos mesmo após o término.

Ontem, um internauta flagrou a atriz e o cantor juntos em um condomínio no Rio de Janeiro e a foto foi divulgada no perfil @segueacami. Eles ainda não se pronunciaram sobre uma volta do namoro.