O que acontece com Lumiar em 'Vai na Fé'? Saiba destino da personagem nos próximos capítulos

Lumiar, personagem de Carolina Dieckmann na novela 'Vai na Fé', finalmente descobrirá toda a verdade sobre Theo (Emílio Dantas). No capítulo que vai ao ar nesta terça-feira (4), a advogada abandonará a defesa do empresário no julgamento por estupro de vulnerável.

Tudo começou após a professora do Icaes visitar Orfeu (Jonathan Haagensen) na prisão. O criminoso confessou ter mentido para ela e expôs todas as tramoias de Theo. Ele ainda recomendou que a advogada converse com Kate.

Durante a conversa decisiva, Lumiar descobre que a vendedora de sanduíche foi amante do vilão, e que ele tentou transformá-la em Sol (Sheron Menezes), sua obsessão desde a juventude.

Na sequência, a advogada irá procurar Ricardo (Heitor Martinez) e externará sua revolta com as descobertas. “O Theo é obcecado pela Sol! Ele transformou todas as mulheres que estão acusando ele em cópias da Sol! Isso é coisa de um cara doente!”

Lumiar decide então abandonar a causa de Theo e passar a defesa para Ricardo, que já defende o empresário da acusação de contrabando: “Eu quero que você assuma a defesa do Theo. Não sou mais advogada dele.”

Ricardo concordará, mas exigirá que a própria Lumiar comunique o empresário da mudança.

Vilão mostra fúria

Lumiar, no entanto, sofrerá as consequências por abandonar o julgamento. Ao contar sua decisão para Theo, o vilão ficará enfurecido e mostrará um lado violento.

A advogada jogará todos os crimes contra ele e o expulsará de sua vida. O empresário chegará a ponto de sufocar a loira e prensá-la numa parede. O ex-marido de Clara (Regiane Alves) ainda dirá que a criminalista morrerá sozinha, tocando em seu ponto fraco, a solidão.

Lumiar explodirá e esfregará tudo o que sabe na cara dele: "Sol, Janaína [Tulanih], Kate [Clara Moneke]. Elas são todas a mesma pessoa! Uma obsessão por uma fantasia de juventude. Isso é uma doença e eu quero você fora da minha vida agora!".