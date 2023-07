Shakira e Piqué viviam relacionamento aberto nos três últimos anos da união, diz jornalista

O antigo casal Shakira e Piqué teria vivido um relacionamento aberto por, pelo menos, três anos antes de a união chegar ao fim, em junho de 2022, devido à suposta infidelidade do ex-zagueiro do Barcelona. A novidade foi revelada pelo locutor espanhol José Antonio Avilés, que afirma que ambos tinham liberdade para sair com outras pessoas.

"Existe um acordo em que 'você faz o que quer e eu faço o que quero, mas diante da mídia ainda somos um casal'", detalhou o comunicador, ao jornal El Nacional de Catalunya, sobre o suposto combinado entre os pais de Milan e Sasha, de 10 e 8 anos, respectivamente.

A especulação da imprensa internacional é que a fonte de Avilés seja alguém do círculo próximo de amigos e de familiares de Piqué. "A equipe do jogador ficou surpresa com a declaração de Shakira", acrescentou o jornalista. "Ele ficou aborrecido ao descobrir pela imprensa", continuou.

Outra profissional da mídia espanhola, Pilar Vidal, detalhou ainda que o antigo atleta não queria que o fator infidelidade fosse usado como razão para o fim do relacionamento com a cantora. "Ele ficou surpreso com a declaração, porque quem toma a iniciativa é ela", explicou a comunicadora, que deu a entender que a artista foi quem fomentou a não-monogamia do ex-casal.

Atualmente, Shakira mora em Miami, Estados Unidos, após receber a custódia total dos filhos. Segundo a mídia internacional, ela vive um affair com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Enquanto isso, Piqué continua namorando a jovem Clara Chia, apontada como pivô para o fim do relacionamento dele com a artista colombiana.