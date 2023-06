Shakira e Lewis Hamilton estão passando ‘um tempo juntos’, diz revista

De acordo com uma fonte da revista People, a cantora Shakira, 46 anos, e o piloto Lewis Hamilton, de 38, têm saído “várias vezes”.

"Eles estão passando um tempo juntos e no estágio de 'conhecer você’. É divertido e sedutor”, disse a fonte à revista.

A fonte também relatou que, após a cantora assistir ao Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, no último dia 4, ela o piloto saíram para jantar. Após o encontro, o novo casal saiu com um grupo de amigos, entre eles o cantor Daniel Caesar, o modelo Fai Khadra e o músico Mustafa, que compartilhou uma foto do passeio em seu Instagram, reforçando ainda mais a teoria que Shakira e Hamilton estão namorando.

A People entrou em contato com a assessoria da artista e do piloto, mas não teve retorno.

Shakira está solteira desde junho de 2022, quando confirmou o fim do casamento de 12 anos com Gerard Piqué. Com o fim do relacionamento, ela se mudou da Espanha para Miami, nos Estados Unidos, com os filhos, Sasha e Milan.

Em janeiro, a modelo brasileira Juliana Nalú, ex-namorada de Kanye West, foi apontada como novo affair de Lewis Hamilton.