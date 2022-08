Piqué conheceu namorada Clara Chía antes de separar de Shakira, diz site

Gerard Piqué, ex-companheiro da cantora Shakira, teria conhecido o novo affair antes mesmo da confirmação pública da separação com a artista. No último fim de semana, ele foi flagrado aos beijos com Clara Chía, nova namorada, em um show na cidade de Cerdanya.

Inicialmente, detalhes informavam que eles teriam se conhecido dentro da empresa do jogador de futebol, a Kosmos. Entretanto, segundo o portal espanhol Vanitatis, a relação é ainda mais antiga.

Relacionamento de Piqué e Clara Chía

Piqué e Chía teriam começado a se relacionar em meio às saídas dele para festas em Barcelona. "Ela era garçonete em um dos clubes onde Piqué foi festejar com Riqui Puig e outros companheiros de equipe. Foi uma paixão imediata", disse uma pessoa próxima, també citando as festas de Piqué e dos demais jogadores do clube catalão.

Esse foi, inclusive, o motivo pelo qual o ex de Shakira começou a ser visto frequentemente em saídas noturnas. Nessa época, conta o portal, a cantora e o jogador já teriam rompido a relação, mas a história não havia sido declarada publicamente até então.

Colega de time ajudou o casal

Riqui Puig, meia do Barcelona, teria participado da formação do novo casal. A irmã dele, Carlota, e a namorada dele, Gemma Iglesias, são amigas de Clara e a apresentaram para Piqué. No fim, todos saíam juntos para dissipar suspeitas sobre o envolvimento.

Alguns dos locais mais visitados por eles eram o 'La Traviesa Tuset', a discoteca 'Bling Bling' ou o restaurante 'Patrín de la Travesera de Gracia'. No entanto, no último fim de semana, eles foram vistos no show de Dani Martí.