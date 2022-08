Shakira e Piqué disputam na Justiça por avião avaliado em mais de R$ 100 milhões, diz jornal

Desde que anunciaram o fim do relacionamento, em junho, Shakira e Gerard Piqué travam uma batalha judicial pela guarda dos filhos e por bens em comum. A nova divergência entre o ex-casal seria a disputa por um avião de luxo, avaliado em US$ 20 milhões (cerca de R$ 101 milhões).

Conforme o jornalista Juan Carlos Ortega, do veículo Prensa Libre, a aeronave foi comprada pelos dois há alguns anos. O modelo executivo, de médio porte, conseguiria acomodar até 10 passageiros e seria um Learjet 60XR.

Ao longo do tempo, o avião teria sido modificado para atender as necessidades da cantora e do jogador. Entre as mudanças, eles teriam acrescentado um quarto com duas camas, uma sala de jantar familiar e um quarto com televisão de plasma para os filhos.

Segundo a publicação, nenhum dos dois estaria disposto a abdicar da aeronave. Os advogados estariam trabalhando para definir com quem ficará o bem, além das condições para a guarda de Sasha e Milan, que envolvem a possível mudança de Shakira para os Estados Unidos, enquanto Piqué continua na Espanha, onde atua pelo Barcelona.

