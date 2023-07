Ator Stênio Garcia segue internado e aguarda resultado de exames, diz equipe

Stênio Garcia segue estável, conforme comunicado da assessoria de imprensa do ator, publicado na noite desta segunda-feira (3), nas redes sociais. Novos exames são aguardados pelo ator, que está acompanhado da companheira no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Stênio está internado desde o último sábado (1º), com um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

"Informamos que o Stenio Garcia encontra-se em observação no Hospital Samaritano, estável, aguardando o resultado de alguns exames acompanhado de sua companheira Marilene Saade. Novas atualizações sobre o estado de saúde do ator poderão ser passadas, tão logo sejam disponibilizados os boletins médicos pelo hospital", escreveram.

No último domingo (2), a esposa do ator esclareceu nas redes sociais que a harmonização facial feita pelo ator em junho não tem relação com a infecção.

“Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês. A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, escreveu ela no Instagram.

Harmonização facial

O ator de 91 anos surpreendeu nas redes ao aparecer com um visual muito diferente, em junho, logo após passar por um procedimento de harmonização facial. No programa Fofocalizando, do SBT, ele mostrou o preenchimento de malar, na boca, na mandíbula e até sobrancelha preenchida com Botox.

Legenda: Stênio mostrou resultados durante exibição do programa Fofocalizando Foto: divulgação

Além destes, Stênio também passou por procedimento para a papada e lasers com o objetivo de melhor a textura da pele e estimular o colágeno.