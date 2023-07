Rihanna publica rara foto com filho e esposo, A$AP Rocky: 'meus'

A cantora e empresária Rihanna publicou um momento íntimo do marido, A$AP Rocky, com o filho do casal, RZA Athelston Mayers, de 1 ano.

Na imagem compartilhada pela artista nesta segunda-feira (3), A$AP aparece sorridente na água, levantando o filho nos braços.

"My Bajan boyz", escreveu a artista, chamando-os de "garotos de Barbados" - país natal da cantora. Bajan são pessoas que se identificam com o país, por terem nascido lá ou por se reconhecerem com o estilo de vida.

Grávida do segundo filho, Rihanna está curtindo uma temporada em Barbados. Nos últimos dias, ela repercutiu ao aparecer descalça preparando uma raspadinha.

Segunda gravidez

Rihanna anunciou a gravidez do segundo filho durante o Halftime Show do Super Bowl em fevereiro de 2023.

Ela e A$AP estão juntos desde 2020, mas não foi divulgado se estão casados. Recentemente, o rapper se referiu à amada como "esposa" e animou os fãs.

Os artistas são bastante discretos em relação à família. O nome do primogênito não foi oficialmente divulgado, mas foi vazado pelo jornal britânico Daily Mail. RZA Athelston Mayers faz homenagem a um rapper e tem o segundo nome do pai.