Nome do filho de Rihanna e A$AP Rocky é revelado

O filho mais velho de Rihanna e A$AP Rocky teve o nome vazado pelo jornal britânico Daily Mail, nesta quarta-feira (10). Conforme documento obtido, o nome do garoto é RZA Athelston Mayers.

A escolha deste nome é uma homenagem ao produtor e rapper RZA, o líder do grupo Wu-Tang Clan. Na certidão de nascimento do bebê, é descrito que RZA foi batizado também com o segundo nome do pai: Athelston.

Ainda segundo o documento, o primogênito da empresária nasceu no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles.

Segundo filho

Após anos em hiato, Rihanna se apresentou no intervalo do Super Bowl LVII, em fevereiro, Rihanna apareceu acariciando a barriga em diversos momentos.

Em um macacão completamente vermelho e capaz de ressaltar a silhueta, a artista de Barbados levou a mão diversas vezes à barriga durante a apresentação, o que alimentou os rumores nas redes sociais sobre uma nova gestação.

A suspeita do público foi confirmada em seguida, por um representante da cantora, em entrevista à revista People, já na madrugada de 13 de fevereiro.

Rihanna teve o primeiro filho em maio do ano passado, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky.