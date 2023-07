Mulher de Frank Aguiar relata internação na UTI tratando doença rara

Caroline Aguiar, esposa do cantor Frank Aguiar, comemorou o aniversário de 31 anos, nesta segunda-feira (3), e aproveitou a data para relatar aos seguidores o período que esteve internada na UTI de um hospital tratando uma doença rara que atinge a pele, chamada síndrome de Stevens-Johnson.

“Resolvi aparecer aqui hoje, no dia do meu aniversário, porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade que Deus me deu. O Stevens-Johnson que tive é uma doença rara e grave que queima o corpo”, contou ela nos stories, já recuperada.

“Eu achei que eu ia morrer. Fiz até vídeo me despedindo, juro que achei que ia morrer. E Deus me deu mais uma oportunidade”, completou.

Em um vídeo também publicado nas redes sociais, Caroline mostrou imagens do período da internação. Na legenda, ela contou que perdeu 7 kg durante o tratamento.

“Detalhe que minha boca estava toda ferida. Perdi 7 kg e lembro que a técnica de enfermagem ficou uma hora para introduzir a alimentação líquida. Eu não conseguia fazer coisas simples como andar… Comer doía muito, xixi nem se fala, mas sou filha de um Deus vivo e estou aqui hoje para contar para vocês”, disse.

Caroline e Frank Aguiar chegaram a se separar, em maio desse ano, mas já reataram. Ela, inclusive, agradeceu a ele pelo companheirismo. “Quero agradecer meu marido, que apesar de tudo nunca saiu do meu lado. Somos um casal igual a todos, temos altos e baixos”.