Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre é internada por infecção após colocar piercing

A influenciadora Thalita Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, precisou ser internada após uma infecção. Ela teve uma infecção por bactéria após a perfuração de três piercings em sua orelha.

Ela falou no Instagram sobre seu sumiço nas redes e contou de sua situação de saúde. Thalita pediu desculpas por não ter conseguido cumprir algumas de suas obrigações profissionais e ressaltou que não culpa o estúdio onde furou a orelha pelo ocorrido.

"Quero começar esse esclarecimento me desculpando com as clientes que eu infelizmente não consegui atender, devido ao que aconteceu. No dia 6 de junho, realizei três perfurações na orelha, com o passar dos dias ela começou a inchar bastante, fui diversas vezes na emergência do hospital. Da última vez, resolveram me internar para drenagens e receber medicamentos intravenosos devido à rejeição do piercing e a uma bactéria presente na minha orelha", contou.

Ela afirmou que já está melhor mas alertou os seguidores sobre os riscos de realizar procedimentos do tipo.

"Estou recebendo cuidados de profissionais incríveis e muito cuidadosos. Estou aqui para alertar todos vocês dos perigos que esses processos estéticos têm. Assim como pode dar muito certo, poder dar muito errado também. Eu estou bem e sem dor e me cuidando. Então, tomem muito cuidado com qualquer tipo de perfuração ou tatuagem. Vou sair dessa com sempre sai de muitas situações difíceis da vida com muito glamour", disse.

""Fiz o procedimento em um lugar seguro e com uma profissional boa, mas às vezes não dá certo. Só isso. No meu caso não deu certo e estou postando isso aqui como um alerta para vocês. Convivendo aqui com enfermeiros e médicos, descobri que isso acontece muitas vezes", ressaltou.