Gkay se emociona em desfile de alta costura e registra encontro com Camila Cabelo

A influenciadora digital Gkay está em Paris para prestigiar a semana de moda de alta costura. Domingo (2), ela assistiu na primeira fila ao desfile da grife Schiaparelli, e apareceu bastante emocionada no Instagram.

Legenda: Gkay se emociona em desfile em Paris Foto: Reprodução/Instagram

“Não estou segurando a emoção na primeira fila da Schiaparelli pela segunda vez. Meu deus, só quero chorar e ajoelhar no chão para agradecer a Deus! É surreal! Não consigo fingir nem fazer pose, isso é meu sonho e vou apenas viver sem filtros e agradecendo cada segundo”, publicou.

O segundo desfile prestigiado por Gkay foi o da estilista holandesa Iris van Herpen. Ao chegar no local do evento, a influenciadora posou para fotos de paparazzi e registrou seu encontro com a cantora Camila Cabello.

Campanha

Nesta segunda-feira (3), Gkay também contou nas redes sociais que fez sua primeira campanha internacional para uma marca de alta costura, a Tony Ward.