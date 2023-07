Mãe da filha de Vitão proíbe cantor de participar do parto: ‘nunca comprou nada para a bebê’

A modelo Suelen Gervásio fez um longo desabafo em seu Instagram, nesta segunda-feira (3), após ser criticada por publicar na internet uma lista com itens para a bebê que está esperando, fruto de um relacionamento que teve com o cantor Vitão. No texto, ela critica o artista, diz que ele nunca comprou nada para a filha, que se chamará Nina, e que o proibiu de participar do parto.

"Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu em mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazendo comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa dele", iniciou ela.

"Pai é escolha! Sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu! Sem um real do 'pai' que nunca comprou nada para a bebê, e depois que entrou em um relacionamento [bem antes da exposição] mudou completamente. Qualquer coisa que ele venha justificar não chegará perto da realidade. Ele deseja que 'essa criança' não seja dele! É assim que ele fala da bebê, a qual em entrevista ele se mostrou super cuidadoso e preocupado com xingamentos e racismo que sofri. Para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou eu estando grávida, decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto", continuou Suelen.

Legenda: Postagem feita por Suelen Gervásio no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A modelo ainda diz que não merece receber esse tipo de crítica durante a gestação: "Nenhuma mulher merece ser maltratada no momento em que estamos mais vulneráveis. Desejo melhoras para vocês e para o alecrim dourado, que Deus conforte o coração dele, quando a minha filha nascer".

Lista online

Em vídeo publicado após o desabafo, Suelen disse que ela e a filha estão bem, e explicou o motivo de ter feito a lista online: "É para pessoas que sempre pedem o endereço da minha casa para poder mandar alguma coisinha para a Nina, ou para amigos que moram longe que não estarão presentes no Chá Arraial, que vai ser presencial. É só isso. É complicado. Qualquer coisa que eu poste as pessoas já direcionam a uma pessoa que me conheceu alguns meses de um ano da minha vida. Eu sou uma pessoa antes dessa pessoa".

Confirmação

Vitão confirmou que seria pai em abril desse ano, por meio de um comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa. Após a confirmação, começaram rumores na internet apontando Suelen como a mãe. A modelo é irmã do ator Rafael Zulu.