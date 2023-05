Modelo Suelen Gervásio, grávida de Vitão, celebra gestação de 19 semanas

A modelo Suelen Gervasio, que está grávida do cantor Vitão, compartilhou fotos exibindo a barriga nesta sexta-feira (5). Ela está com 19 semanas de gestação.

"Minha vida gira em torno de você e eu sou inteiramente sua, Nina", disse na legenda da publicação, se declarando à filha que irá nascer.

Suelen falou sobre a gravidez não planejada em entrevista à revista Marie Claire. "Eu sempre tive um sonho grande de ser mãe. Só não esperava que fosse tão rápido ou de uma maneira não planejada, mas, quando é para ser, acontece", disse.

Ela revelou que escolheu o nome da criança com o pai. A modelo sugeriu o nome Aje, mas os dois chegaram em consenso para Nina. "Era um nome que eu nem tinha cogitado, mas nos apaixonamos por ele na hora. Agora, a gente não só chama ela de Nina, para lá e para cá", disse.

Ataques na internet

A notícia de que Vitão será pai repercutiu na internet após o colunista Léo Dias, do Metrópoles, vazar a informação. O cantor decidiu não revelar quem é a mãe, mas a identidade foi divulgada pelo portal IG Gente.

Com boatos sobre a paternidade da criança, Suelen recebeu ataques na internet. A modelo contou à Marie Claire que ficou nervosa e precisou e ser hospitalizada às pressas.

"Eu tomei remédio na veia, e o que me preocupava era que quase perdi minha filha. Numa hora ela estava com os batimentos muito fracos, e em outro momento estava com o coraçãozinho a 160”, disse.