Kamilla Salgado anuncia que está grávida do 2º filho de Elieser Ambrosio

Os ex-BBBs Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio anunciaram em suas redes sociais, nesta sexta-feira (5), que estão esperando o 2º filho. Eles já são pais de Bento, de 2 anos.

Kamilla está com 4 meses de gestação. “Agora somos quatro. Sim, nosso mais novo amor já está a caminho! Estamos radiantes de tanta felicidade, o quanto que já queríamos este baby 2! E é real! Já está aqui! Deus é maravilhoso e sábio em todas as coisas! Quanta gratidão por uma nova vida chegando em nossa família! Bebê, já te amamos muito! E seu irmão fala o tempo todo o quanto quer você aqui para brincar com ele”, escreveu ela sobre a gestação.

Chá de revelação

Neste domingo (7), o casal fará um chá revelação para descobrir o sexo do bebê. “Estávamos muito ansiosos para contar, mas como na primeira vez tivemos uma perda, esperamos completar o primeiro trimestre e fazer com calma, preferimos falar só agora”, contou ainda a ex-BBB ao Gshow, sobre a demora em tornar pública a gravidez.