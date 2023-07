Onde assistir Titanic? Veja em qual streaming encontrar o longa em 2023

O filme "Titanic" retornou a discussão nas redes sociais após cinco pessoas morrerem em um submarino que implodiu durante uma expedição aos destroços do transatlântico. O longa do cineasta James Cameron conta a história de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) no navio que afundou em 1912, após atingir um iceberg.

O filme que estreou em 1997 se tornou um marco do cinema e no Brasil, está disponível na plataforma Star+.

Veja sinopse e Trailer

Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) é um aventureiro que ganha nas cartas bilhetes para a viagem inaugural do transatlântico Titanic, rumo a Nova Iorque. Tido por inafundável, era o maior e mais luxuoso navio do mundo, e a viagem reunia milhares de migrantes cheios de esperança e, também, os mais ricos da época.

No navio, Jack conhece Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), uma jovem rica mas infeliz, noiva de um homem que não ama, e que vai apaixonar-se por ele. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic colide com um icebergue e começa a afundar-se.

James Cameron lamentou a morte de amigo

O diretor do filme "Titanic", James Cameron, lamentou a morte do explorador Paul-Henri Nargeolet, uma das vítimas dadas como mortas do submersível da OceanGate. O cineasta já esteve 33 vezes nas ruínas do navio que naufragou em 1912.

Em entrevista ao jornal televisivo americano ABC News, no último 22 de junho, James contou o que está sentindo em relação à perda do amigo, o explorador Paul-Henri, que conhece há 25 anos. "É quase impossível para mim processar que ele morreu de um jeito trágico como esse", disse.