Passageiros de submarino desaparecido morreram, confirma Guarda Costeira dos Estados Unidos

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (EUA) confirmou que todos os tripulantes de submarino desaparecido morreram. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (22), detalharam que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços em uma região próxima da proa do navio Titanic, a cerca de 500 metros.

As investigações indicam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. "Nós vimos que a cabine de pressão estava ali em três pedaços, e podemos considerar que o submarino foi destruído e vamos mapear o que aconteceu a partir disso", disse John Mauger, contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA.

O submersível Titan, que desapareceu no Atlântico com cinco pessoas a bordo, era utilizado pela OceanGate Expeditions para levar turistas até o local do naufrágio do Titanic.

As cinco mortes também foram confirmadas pela OceanGate, empresa responsável pelo submersível. "Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão", disse nota.

Após descoberta dos destroços, as autoridades vão desmobilizar a equipe médica envolvida na busca dos sobreviventes nas próximas 24 horas. Durante as buscas, a Guarda Costeira ainda detalhou que os dispositivos de escuta instalados durante a busca não registraram nenhum sinal de implosão catastrófica.

O que se sabe sobre a implosão

O especialista em salvamento da Marinha dos Estados Unidos, Paul Hankins, disse, em coletiva, que ter encontrado o cone de cauda do submersível. "Foi o primeiro indício de que houve um evento catastrófico". O contra-almirante John Mauger acrescentou que isto é "consistente com a perda catastrófica da câmera de pressão".

Conforme John Mauger, ainda não se sabe como ocorreu a implosão. Será definido pelas autoridades se a investigação irá continuar.

Os ruídos captados nos últimos dias não possuem relação com a implosão do submarino Titan. Conforme a Guarda Costeira, a implosão pode ter gerado um som forte, contudo, esse barulho não foi captado por navios e sonares que atuavam na busca.

Ainda segundo as autoridades, o fato do barulho não ter sido captado por navios ou buscas indica que os passageiros morreram antes do início da operação.

Desaparecimento de submarino

No último domingo (18), o submarino Titan, que fazia uma viagem aos destroços do Titanic, desapareceu. Na ocasião, o navio de pesquisa canadense Polar Prince perdeu contato com o submersível e estava atrasado na verificação das comunicações.

Ao todo, o veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.

Ex-funcionário relatou problemas

Em 2018, a partir de documentos obtidos, o ex-funcionário da OceanGate, David Lochridge, informou que o submersível apresentava problemas de "controle de qualidade e segurança".

Conforme Lochridge, os passageiros poderiam correr perigo caso o veículo atingisse por temperaturas mais profundas devido à pressão. A janela, ainda conforme o ex-funcionário, só aguentaria pressões de até 1,3 mil metros abaixo da superfície.

Confira nota da OceanGate na íntegra

Agora acreditamos que nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, infelizmente, foram perdidos.

Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam.

Este é um momento extremamente triste para nossos funcionários dedicados que estão exaustos e sofrendo profundamente com essa perda. Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão.

Agradecemos seu empenho em encontrar esses cinco exploradores e seus dias e noites de trabalho incansável para apoiar nossa tripulação e suas famílias.

Este é um momento muito triste para toda a comunidade de exploradores e para cada um dos familiares daqueles que se perderam no mar.

Pedimos respeitosamente que a privacidade dessas famílias seja respeitada durante este momento tão doloroso.