Sons de 'batida' são detectados durante buscas por submarino desaparecido

Sons subaquáticos que se assimilam a "batidas" foram detectados, nessa terça-feira (20), por uma aeronave canadense durante as operações de busca pelo submarino desaparecido ao visitar destroços do naufrágio do Titanic, no Oceano Atlântico. O veículo ainda chegou a localizar um objeto retangular branco na água.

"A aeronave canadense P-3 detectou ruídos subaquáticos na área de busca. Como resultado, as operações de ROV [veículos operados remotamente] foram realocadas na tentativa de explorar a origem dos ruídos", disse a Guarda Costeira dos Estados Unidos em comunicado divulgado nesta quarta-feira (21). As informações são da CNN.

Apesar da identificação dos ruídos, até a publicação deste material, as buscas realizadas pelas autoridades "produziram resultados negativos", mas continuam, conforme o memorado.

As equipes que atuam na ação detectaram os sons, que eram emitidos com um intervalo de 30 minutos entre cada um. Quatro horas depois, após o dispositivo de sonar ser implantado, os barulhos continuavam a ser ouvidos.

O memorando não detalhou quando nem por quanto tempo os sons foram detectados nessa terça-feira. A empresa OceanGate Expeditions, proprietária do submersível, declarou à CNN que não tem atualizações para compartilhar. A operação de busca segue nesta quarta-feira.

Quem está no submarino desaparecido?

As autoridades foram notificadas pelo desaparecimento do submergível no domingo (18). Na ocasião, elas foram informadas que o navio de pesquisa canadense Polar Prince perdeu contato com o equipamento e estava atrasado na verificação das comunicações, conforme a porta-voz da Guarda Costeira, tenente Samantha Corcoran.

Cinco pessoas foram confirmados a bordo do submarino, são eles: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.

Em fevereiro deste ano, Rush contou à Sky News sobre a visita ao naufrágio do Titanic e quais seriam os planos. "É possível ver o interior, nós descemos e vimos a grande escadaria e alguns lustres ainda pendurados. No próximo ano, esperamos enviar um pequeno robô para o interior, mas por enquanto ficamos do lado de fora", contou.

Legenda: Hamish Harding, Shahzada Dawood, e Paul-Henry Nargeole estão entre passageiros do submarino que desapareceu no oceano Foto: Reprodução / Divulgação Engro Corporation/ Reprodução/LinkedIn

Harding, que é fundador e CEO da empresa Action Aviation, escreveu no domingo (20) no Instagram que estava orgulhoso de participar na expedição. Segundo a publicação do bilionário, Paul-Henry Nargeolet, que também ocupa o submarino, é especialista na história do Titanic.

Já a família de Shahzada Dawood, que é vice-presidente do conglomerado Engro, disse em um comunicado que "o contato foi perdido com o submarino, e as informações disponíveis são limitadas".