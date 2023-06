Vidente diz saber onde está submarino turístico que se perdeu na expedição ao Titanic

Um "vidente" alegou, nesta terça-feira (20), saber onde está o submarino turístico que se perdeu na expedição ao Titanic. Michael Schneider já localizou outras pessoas desaparecidas. O Titan, da empresa OceanGate Explorations, perdeu a comunicação, no último domingo (18).

O "detetive paranormal" contou ao portal britânico Daily Star acreditar que os tripulantes estão cerca de 100 quilômetros do local onde ocorreu o naufrágio do Titanic, em 1912. Schneider também aponta que a embarcação está aproximadamente a 3.800 metros de profundidade, a mesma onde o famoso navio está.

Como funcionam as "visões" do vidente

O vidente alega ter resolvido pelo menos 25 casos de pessoas desaparecidas, começando investigações em 2006. "Eu olho para uma foto da pessoa ou animal desaparecido e me pergunto a Deus se a criatura está viva ou morta e obtenho uma resposta através da minha voz interior que é quase sempre correta", explicou o alemão. Ele, então, consulta um mapa e deduz uma localização.

Um dos casos mais notórios do detetive voluntário é o de uma mulher que foi encontrada a 234 metros de onde ele disse. A mulher estava desaparecida em Padenstedt (Alemanha), em 2021. Outro caso marcante foi o do casal Peter Neumair e Laura Perselli, em Bolzano, na Itália, onde ele identificou o local exato do desaparecimento.

Submarino Titan

O submarino Titan da empresa OceanGate Expedition, está desaparecido no Atlântico com cinco tripulantes. O submersível tem 6,7 metros de comprimento e 2,8 metros de largura. A velocidade máxima é de 5,5 km.

Foram confirmados os nomes de cinco pessoas a bordo do submarino, que tem capacidade para transportar até cinco ocupantes. São eles: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.