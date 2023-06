Saiba quem são os turistas que estão a bordo do submarino em expedição ao Titanic

As buscas pelo submarino que desapareceu no Oceano Atlântico continuam nesta terça-feira (20). A embarcação canadense, que tem menos de 96 horas de oxigênio de emergência a bordo, deixou a costa no domingo (18) para levar turistas aos destroços do naufrágio do Titanic, mas perdeu contato quase duas horas após imergir.

Até o momento, foram confirmados os nomes de quatro pessoas a bordo do submarino, que tem capacidade para transportar até cinco ocupantes. São eles: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood; e o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet.

Harding, que é fundador e CEO da empresa Action Aviation, escreveu no domingo no Instagram que estava orgulhoso de participar na expedição. Segundo a publicação do bilionário, Paul-Henry Nargeolet, que também ocupa o submarino, é especialista na história do Titanic.

Já a família de Shahzada Dawood, que é vice-presidente do conglomerado Engro, disse em um comunicado que "o contato foi perdido com o submarino, e as informações disponíveis são limitadas".

Buscas são complexas

A Guarda Costeira americana explicou que as operações de busca ao submarino são complexas. "É um desafio realizar uma busca nessa área remota, mas estamos mobilizando todos os recursos disponíveis para garantir que possamos localizar a embarcação e resgatar as pessoas a bordo", afirmou na segunda-feira o contra-almirante John Mauger à imprensa em Boston, de onde coordena a operação.

"Trabalhamos muito duro para encontrá-los", acrescentou.

As buscas, na superfície ou debaixo d'água, envolvem uma região "de quase 1.450 quilômetros ao leste de Cape Cod, a uma profundidade de cerca de 4 mil metros".

O tempo é um fator crítico. A embarcação tem reservas de oxigênio para o tempo máximo de 96 horas para uma tripulação de cinco pessoas.

As buscas aéreas, que não apresentaram resultados na segunda-feira, foram suspensas durante a noite. O navio Polar Prince, do qual zarpou o submarino, e uma unidade da Guarda Nacional continuaram rastreando a região durante a noite.