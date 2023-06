Homem invade restaurantes chineses na Nova Zelândia e fere quatro pessoas

Um homem de 24 anos invadiu três restaurantes chineses com um machado, na noite dessa segunda-feira (19), em Auckland, na Nova Zelândia. Ele acabou ferindo quatro pessoas que estavam nos locais.

Três vítimas permanecem no hospital, em condições estáveis, e uma já foi liberada. Conforme a mídia local, o ataque ocorreu por volta das 21h (horário local). O suspeito entrou nos restaurantes Zhangliang Malatang, Yues Dumpling Kitchen e Maya Hotpot.

Em declaração à agência de notícias local Radio New Zealand, uma testemunha contou estar comendo no Maya Hotpot com uma amiga, quando um homem a atacou com um machado. Ela disse ainda que todos no restaurante se levantaram e alguém gritou "O que você vai fazer? Por que está fazendo isso?" antes que ele batesse na mulher novamente.

Prisão

A Polícia da Nova Zelândia prendeu o suspeito. Ele deve comparecer ao tribunal nesta terça-feira (20) sob a acusação de ferir com a intenção de causar lesões corporais graves. Investigadores acreditam que o homem agiu sozinho.

“Reconhecemos o quão assustador este incidente foi para os envolvidos e para a comunidade em geral, e estamos garantindo que haja apoio tanto para as vítimas quanto para seus amigos e familiares”, disse o inspetor Stefan Sagar em um comunicado.