Ex-funcionário alertou para problemas em submarino que desapareceu em passeio ao Titanic

Um ex-funcionário da Ocean Gate, dona do submarino desaparecido desde domingo (20) que sumiu em passeio aos destroços do Titanic, alertou a empresa sobre possíveis problemas. Conforme David Lochridge, então diretor de operações marítimas da companhia, o submersível possuía problemas de "controle de qualidade e segurança".

Conforme a revista americana The New Republic, a descoberta ocorreu em 2018 após documentos judiciais serem obtidos. De acordo com Lochridge, os tripulantes poderiam correr perigo caso o veículo fosse atingido por temperaturas mais profundas por conta da pressão.

Havia ainda outro possível problema com a janela do submersível. Lochridge dizia que o veículo só aguentaria pressões de até 1,3 mil metros abaixo da superfície. A intenção do passeio turístico era levar os tripulantes até 3,8 mil metros — onde estão os destroços do navio que naufragou em 1912.

A empresa processou Lochridge por, supostamente, ter divulgado informações confidenciais sobre o submarino. O ex-diretor afirma que foi demitido injustamente da Ocean Gate após levar a "recusa da empresa em conduzir testes críticos e não destrutivos" do Titan.

"Os passageiros pagantes não teriam conhecimento e não seriam informados sobre esse projeto experimental, a falta de testes não destrutivos do casco ou que materiais inflamáveis ​​perigosos estavam sendo usados ​​dentro do submersível", dizia um dos documentos obtidos.

Quem está no submarino desaparecido?

Cinco pessoas foram confirmados a bordo do submarino, são eles: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.

Em fevereiro deste ano, Rush contou à Sky News sobre a visita ao naufrágio do Titanic e quais seriam os planos para o futuro. "É possível ver o interior, nós descemos e vimos a grande escadaria e algumas lustres ainda pendurados. No próximo ano, esperamos enviar um pequeno robô para o interior, mas por enquanto ficamos do lado de fora", contou.

Legenda: Hamish Harding, Shahzada Dawood, e Paul-Henry Nargeole estão entre passageiros do submarino que desapareceu no oceano Foto: Reprodução / Divulgação Engro Corporation/ Reprodução/LinkedIn

Harding, que é fundador e CEO da empresa Action Aviation, escreveu no domingo (20) no Instagram que estava orgulhoso de participar na expedição. Segundo a publicação do bilionário, Paul-Henry Nargeolet, que também ocupa o submarino, é especialista na história do Titanic.

Já a família de Shahzada Dawood, que é vice-presidente do conglomerado Engro, disse em um comunicado que "o contato foi perdido com o submarino, e as informações disponíveis são limitadas".