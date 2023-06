Professora brasileira que viralizou com vídeos de alunos é demitida de escola em Portugal

A professora brasileira Fernanda Nunes foi demitida da escola onde dava aulas em Portugal, após a repercussão do vídeo em que ela perguntava a alunos do ensino infantil o que eles sabiam sobre o Brasil.

Na última segunda-feira (19), a educadora publicou um vídeo, no Instagram, pedindo desculpas aos pais das crianças, que entraram em contato com a escola para reclamar do post.

"Só vim pedir desculpas aos pais das crianças. Embora eu tenha preservado a imagem de todas, tenha preservado o nome da escola, não tenha mostrado nada além do meu rosto, muitas pessoas se ofenderam com meu vídeo. As pessoas me perguntam, 'porque você gravou esse vídeo?' Eu amo dar aula, amo aquelas crianças e amo o quanto eles são criativos, as respostas que eles me dão para tantas coisas", começou dizendo.

"E eles são muito curiosos em questão ao que vem de outro país, gostam de conversar sobre o que tem no Brasil. Um belo dia decidi gravar isso e tomou a proporção que tomou, que eu não esperava", disse a professora.

Demissão

Na continuação do vídeo, Fernanda conta que a escola a ligou, pedindo para ela não voltar ao local, em função da reação dos pais sobre o vídeo.

"Eu não consegui ir para a escola, não consegui ver eles, mas tudo bem. Eu vou respeitar a decisão da escola e dos pais. Eu só vim para pedir desculpas mesmo e avisar que vou tirar os vídeos do ar. A minha intenção não foi ofender ninguém nem criar uma guerra política", indagou a jovem.

ENTENDA O CASO

A professora brasileira viralizou após publicar um vídeo, no TikTok, perguntando aos seus alunos do ensino infantil: "Quem é que sabe alguma coisa do Brasil?". Uma criança respondeu, "há muitos ladrões". "Um jogador que chama-se Neymar", respondeu uma segunda criança. Uma última criança surpeendeu a criança ao dizer que: "professora, eu tenho uma coisa para dizer: pobres".

Outros alunos também opinaram no vídeo. "É muito calor", "youtubers", "praia", "se há praias, deve haver muitos pombos" e "paçoca" disseram algumas delas.

Na última quarta-feira (14), Fernanda gravou uma nova versão do seu vídeo. Desta vez, ela pediu que os alunos respondessem a chamada com "uma coisa que há no Brasil". "Assassinos", "palavras que não se usam em português de Portugal" e até um trecho da música "Parado no Bailão", dos funkeiros MC L Da Vinte e MC Gury, estavam entre as respostas da vez.