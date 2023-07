Tais Araújo será Nossa Senhora em 'O Auto da Compadecida 2'

Taís Araujo será Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida 2", segundo anúncio da própria atriz em suas redes sociais, nesta segunda-feira (3). Fernanda Montenegro, que interpretou esse papel no primeiro longa, não fará parte da sequência por incompatibilidade de agenda.

"Recebi esse convite em êxtase. A personagem que eu vou fazer é a Compadecida, que no Auto da Compadecida 1 foi feito pela maravilhosa, que eu amo demais e respeito muito, Fernanda Montenegro. Fui chamada para fazer não uma substituição porque Fernanda Montenegro é insubstituível, e como Nossa Senhora tem muitas representações eu vou fazer uma outra representação", explicou Taís em vídeo postado no Instagram.

Os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele estão confirmados no elenco nos papéis originais dos amigos Chicó e João Grilo. A comédia dramática, sucesso do ano 2000, narra as aventuras da dupla, que vive de enganar o povo do vilarejo onde mora.

"Estou muito feliz de poder reencontrar o Matheus Nachtergaele em cena, de trabalhar com o Selton Mello que eu admiro demais, de estar em cena com esses dois personagens icônicos, que é o João Grilo e o Chicó, de contar essa história essencialmente brasileira", celebrou a atriz.

Estreia em 2024

Dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, “O Auto da Compadecida 2” é um filme produzido pela Conspiração e pela H2O produções, com estreia prevista para o final de 2024.

"O que a gente pede? Que nossa senhora cubra todos nós com seu manto e que a gente possa fazer pra vocês um Auto da Compadecida 2 maravilhoso", disse Taís Araújo.