Quem ganhou a final da Dança dos Famosos? Veja vencedores de 2023

A atriz Priscila Fantin foi a vencedora da Dança dos Famosos 2023, cuja final ocorreu na noite deste domingo (2) no programa Domingão do Hulk. A artista competia com Carla Dias e Rafa Kalliman.

As duplas apresentaram coreografias de tango e samba na final da competição. Apesar da competição acirrada, Priscila e Rolon Ho saíram na frente, tendo conseguido duas notas dez do júri técnico na apresentação de tango.

O júri artístico dessa final foi formado por Paola Oliveira e Vitória Strada, as vencedoras das últimas edições da Dança dos Famosos. Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus compuseram o júri técnico.

Veja a apresentação da dupla vencedora no Tango:

Final da Dança dos Famosos 2023

A final desta edição teve como abertura uma apresentação conjunta de todos os ex-participantes. As duplas fizeram um grande número musical, relembrando os maiores sucessos da temporada, ao som de um mash up de "Conga", de Gloria Estefan, "Ensaio das Maravilhas", de Pedro Sampaio com Thaysa Maravilha e "Last Dance", de Donna Summer.

Os finalistas começaram com apresentações de tango. Apenas Priscila Fantin conseguiu arrancar notas dez do júri técnico.

"Houve paixão e conexão, vocês usaram toda a mesa [no palco] e todos os movimentos. A técnica exige, sim, essa limpeza, essa precisão e esses movimentos ríspidos. Parabéns", analisou Ana Botafogo.