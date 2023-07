Esposa de Stênio Garcia diz que septicemia não tem relação com harmonização facial

Mari Saade, esposa de Stênio Garcia, fez uma publicação atualizando sobre o estado de saúde do ator, internado com uma septicemia aguda, na noite desse domingo (2). Ela negou que a harmonização facial realizada pelo artista em junho tenha relação com a infecção.

“Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês”, escreveu ela.

Legenda: Mari Saade fez publicação nos Stories do Instagram Foto: Reprodução

“Stênio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, acrescentou.

Na manhã desta segunda-feira (3), Mari apagou os Stories com as notícias sobre o marido.

Fortes dores

Stênio, de 91 anos, foi internado na tarde de sábado (1º) com fortes dores nas pernas. Após passar por uma bateria de exames, foi diagnosticado com septicemia. Segundo a assessoria, em nota divulgada na manhã de ontem, ele respira sem ajuda de aparelhos.