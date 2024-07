Incêndio atinge sede da OAB Nacional em Brasília, no DF; veja vídeo

Um incêndio atingiu a sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília, no Distrito Federal, na manhã deste sábado (27). A brigada da entidade trabalha na contenção das chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a OAB, as cinco pessoas que estavam no prédio foram resgatadas, sendo que duas delas foram retiradas de helicóptero. Entre os que estavam no edifício, um teve um ferimento no pé, enquanto o restante não ficou ferido.

Veja também Ceará Incêndio em hotel deixa casal e cachorro mortos na Praia de Iracema, em Fortaleza Ciência Primeiro coração artificial feito de titânio é implantado em paciente humano; entenda País Bebê morre de coqueluche no Paraná; Brasil não registrava óbitos pela doença há três anos

O fogo teve início no 3º andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio, o que deu a impressão de que o incêndio ocorreu no último andar, argumentou a instituição, em nota nas redes sociais. O 3º andar, que abriga o Plenário da entidade, está passando por obras de melhorias.

A origem do incêndio não foi confirmada pela entidade. Entretanto, o secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar, relatou que o foco do incêndio iniciou no subsolo do prédio, durante um trabalho de manutenção. Os trabalhadores usavam uma solda e o fogo teria subido pelo duto de ar, chegando ao 3º andar, conforme informações do g1.

“Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do Pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio”, declarou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, no início dos trabalhos de combate às chamas.