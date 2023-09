Namorada de Rafael Puglisi homenageia dentista após morte em acidente

A influenciadora Marcella Kozinski, namorada do dentista Rafael Puglisi, que faleceu nesta segunda-feira (18), fez uma homenagem ao companheiro em suas redes sociais.

Marcella publicou uma série de fotos ao lado de Rafael. "Eu fico pensando o quanto foi quase impossível a gente ter uma história juntos… dentre todas as possibilidades, a menor delas era nossos caminhos se cruzarem. Eu sou tão grata por isso! Eu deixei seus dias escuros coloridos, e você deixou uma marca linda no meu coração", escreveu.

"Eu só quero acordar e ver que tudo isso é uma grande mentira. Desde o dia em que te conheci, eu pedi todos os dias pra que Deus confortasse seu coração, e eu tenho certeza que você está no colo dele agora", disse a influenciadora em outra publicação.

"Foram valiosos 60 dias ao seu lado, e que sorte a minha ter esse privilégio. Provável? Não. Possível? Sim. Você costumava dizer que eu era a fadinha que te trazia paz. Com dor eu digo, mas que bom que você está em paz agora", lamentou Marcella.

Dentista dos famosos

Conhecido por atender celebridades como Jade Picon e Whindersson Nunes, Rafael Puglisi faleceu aos 35 anos. Ele estava nadando na piscina de casa, quando bateu a cabeça e morreu durante um mergulho, segundo comunicado da família.

"Estamos em luto. Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias. Porém, hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas, infelizmente, ele chegou sem vida ao hospital", escreveram os familiares.

A família agradeceu as orações dos amigos e seguidores. O enterro ocorrerá na terça-feira (19), às 12h, no cemitério do Morumbi, em São Paulo.