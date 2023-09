Cearense radicada em Brasília é selecionada para o MasterChef Profissionais: 'maior prazer da vida'

Uma das participantes da 5ª temporada do MasterChef Profissionais tem raízes no Ceará. Raquel Amaral, de 44 anos, é radicada em Brasília, mas nasceu em Fortaleza, na capital cearense. "Apesar de ter nascido em Fortaleza, eu só fiquei 18 dias. Eu amo o Nordeste, mas meu nascimento lá foi quase um acidente geográfico", disse em entrevista à Band.

A personal chef estará no novo ano do programa, que estreia no próximo dia 29 às 22h30. Raquel trabalha no ramo há 12 anos na capital federal, dando consultorias em restaurantes, além de já ter sido chef de um estabelecimento.

Assuntos relacionados

Incentivada pela irmã mais nova, ela largou o trabalho como web designer e foi vender marmitas na rua: "Eu dizia para todo mundo que eu fazia evento, e um dia alguém acreditou, e eu fiz".

Ela conta ainda que quis entrar na temporada de profissionais para ter uma oportunidade de melhorar o "presente e o futuro das filhas", além de gostar muito de competição.: "Para mim, pessoalmente, é o maior prazer da vida estar participando de um negócio desses. Loucura é o que me traz felicidade".

Nova temporada

A 5ª temporada de MasterChef Profissionais terá nove episódios e marca o retorno do chef Henrique Fogaça, que se junta a Erick Jacquin e Helena Rizzo. Ana Paula Padrão segue na apresentação.

Serão 14 profissionais entre 28 e 50 anos, de vários cantos do Brasil. No primeiro episódio, três já serão eliminados.

O vencedor terá R$ 300 mil no cartão do Pão de Açúcar e 300 mil pontos Stix para trocar por prêmios. A Royal Prestige também presenteia o chef com um conjunto premium de panelas.

A marca Eisenbahn vai oferecer um curso profissional de sommelier de cervejas, além de home bar completo. A ArcelorMittal, que é maior produtora de aço do país, e líder mundial, dará ao vendedor vários utensílios e eletrodomésticos, além de um troféu com design exclusivo, feito inteiramente de aço.