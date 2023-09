Morte de Rafael Puglisi é registrada pela Polícia como 'suspeita', e exames adicionais são pedidos

A Polícia de São Paulo tenta apurar mais detalhes do acidente doméstico que vitimou o dentista Rafael Puglisi, nessa segunda-feira (18). Segundo familiares, Rafael morreu por "traumatismo cranioencefálico" após mergulhar na própria piscina.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso foi registrado como "morte suspeita". Conforme a Polícia, PMs foram acionados para o atendimento da ocorrência de que um dentista havia sofrido um acidente na piscina de casa, por volta das 8h.

Ao chegarem ao local indicado, agentes encontraram a vítima caída já sem vida perto da piscina. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A família da vítima detalhou a morte em uma nota: "Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém, hoje Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital".

Após a repercussão, investigadores solicitaram exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) para subsidiar a investigação, que será conduzida pelo 2º Distrito Policial, de Barueri.

Dentista dos famosos

Conhecido por atender celebridades como Jade Picon e Whindersson Nunes, Rafael Puglisi faleceu aos 35 anos. Famosos prestaram solidariedades à família nos comentários da publicação.

"Meus sentimentos a família", escreveu o ator João Guilherme, ao lado de um símbolo de coração. "Meus sentimentos", destacou a atriz Giovana Lancellotti, com emoji de expressão triste.

A família agradeceu as orações dos amigos e seguidores. O enterro ocorrerá nesta terça-feira (19), às 12h, no cemitério do Morumbi, em São Paulo.

Nota da Secretaria de Segurança de São Paulo

