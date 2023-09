Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná; duas pessoas foram presas

A médica Thayani Garcia Silva, de 28 anos, foi assassinada com um tiro durante uma tentativa de assalto em Maringá, norte do Paraná, no último sábado (16). O primo da vítima também foi baleado pelos suspeitos durante a ação. Ele está em internado estado grave devido a uma perfuração no pulmão.

Dois suspeitos, ambos com 22 anos, foram presos no domingo (19). Um deles confessou à polícia ter atirado contra a vítima. As informações são do portal g1.

Segundo a família da médica, o crime aconteceu quando a vítima levava a avó de carro para casa após um jantar. Quando a idosa abriu o portão, dois suspeitos armados se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto.

Ao tentar fugir, Thayani foi baleada pelos homens. Ela conseguiu dirigir por alguns metros, mas perdeu o controle da direção e invadiu uma casa. O Samu prestou atendimento e tentou reanimá-la, mas ela morreu no local. A Polícia Militar (PM-PR) informou que mãe e neta moravam a uma quadra de distância uma da outra.

Assalto para compra de drogas

Conforme o delegado responsável pelas investigações, os suspeitos afirmaram em depoimento que o motivo do roubo do veículo era conseguir dinheiro para comprar drogas.

"Eles estavam alguns dias 'virados', usando drogas, e precisavam levantar algum dinheiro para continuar nesse caminho. Eles tentaram roubar o veículo para fazer esse dinheiro", disse. As diligências continuam para identificar se há participação de outros envolvidos no crime.

O corpo de Thayani foi liberado pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá por volta do meio-dia desta segunda-feira (18). Segundo a família, o velório acontece hoje às 20h em Maringá. Depois, o corpo será levado a Ji-Paraná, em Rondônia - cidade natal da vítima, onde será enterrado.

Thayani tinha dois irmãos e deixou uma filha de 7 anos.