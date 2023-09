Esposa de Juliano Cazarré fala sobre possibilidades de novo bebê nascer com cardiopatia

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira (18) sobre o medo que sente de seu próximo bebê nascer com a mesma cardiopatia de sua caçula, Maria Guilhermina. "Sempre digo que um raio cai duas vezes no mesmo lugar, sim", afirmou.

A fala de Letícia foi em resposta a um internauta que a questionou se tem medo do novo filho nascer cardiopata. Ela disse que conhecia famílias com mais de um filho com problema no coração. No entanto, "isso não deveria ser motivo para as pessoas não terem mais filhos", ela disse.

Letícia está grávida do sexto filho com Juliano. Mais cedo, ela já havia compartilhado com os seguidores como tem sido o início da nova gestação, enquanto Maria Guilhermina está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar uma anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara.

"No início, fiquei com um cansaço extremo, mas acho que era falta de vitaminas, eletrólitos desregulados e estresse acumulado. Poucas horas de sono [5 horas e sempre interrompidas] há muitos meses. Fui a vários médicos e estou começando a melhorar", contou.