Filha de Juliano Cazarré passará 'uma semana no antibiótico venoso', diz mãe da criança

Casada com o ator Juliano Cazarré, a stylist Letícia Cazarré revelou, nesta segunda-feira (11), que a filha caçula do casal, Maria Guilhermina, ficará uma semana no antibiótico venoso. A pequena foi internada em um leito da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após passar mal no domingo (10).

Na atualização sobre o quadro da filha, a profissional, que está grávida do sexto filho com o artista, explicou que o quadro da criança está progredindo.

"Melhorando bem, pessoal! Ainda estamos fazendo e esperando exames e vai ficar uma semana no antibiótico venoso. Mas, graças a Deus, dessa vez ela não piorou antes de começar a melhorar", informou em uma postagem nas redes sociais.

Histórico de internações

Esta não é primeira vez que Maria Guilhermina foi hospitalizada. Na verdade, a menina, que tem apenas um ano, já foi internada diversas vezes após nascer com o diagnóstico de anomalia de Ebstein, espécie de defeito cardíaco raro. Segundo Letícia Cazarré, a pequena esteve na UTI sete ou oito vezes. “Perdi a conta”, desabafou.

No domingo, a criança passou mal durante a madrugada, quando apresentou febre e esforço respiratório, e teve que ser encaminhada para uma unidade de saúde.

"Às 05h, a portaria ligou para liberar o carro que vinha buscar o @cazarre para a filmagem de O Auto da Compadecida 2. Às 5h50 Juliano me acorda porque a técnica pediu para avaliarmos Guilhermina", explicou a stylist.

Na tarde daquele mesmo dia, Letícia Cazarré compartilhou nas redes sociais que, gradualmente, a filha já apresentava melhora no quadro de saúde. Em um story onde conversa com a menina, brincou: "Quem tá melhorando já? Quem queria só passear na UTI, hein, Guilhermina?".

Gestação recém-descoberta

Recentemente, os pais de Guilhermina descobriram que, em breve, ela não será mais a caçula da família. Isso porque Letícia descobriu, recentemente, que está à espera do sexto filho do casal. O anúncio foi feito em uma publicação conjunta no Instagram, na última quarta-feira (6).

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o ‘react’”, diz o post.