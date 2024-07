Após ameaçar processar Halsey por novo clipe, Britney Spears apaga post no X e se retrata

O lançamento do novo clipe de Halsey, "Lucky" — que traz um sample da música de Britney Spears e referências à princesa do pop — foi seguido por polêmica na última sexta-feira (26).

Pela noite, Britney fez uma publicação no X (antigo Twitter) com críticas a Halsey e chegou a ameaçá-la de processo. O post foi deletado pouco tempo depois e a cantora disse que a publicação não tinha sido feita por ela.

“Por razões óbvias, estou muito chateada com o clipe de Halsey. Me sinto violada. Eu não achei que uma artista como ela, alguém que admiro, fosse me retratar de forma tão ignorante, como uma popstar superficial, sem coração ou qualquer preocupação", dizia o post que foi deletado.

"Eu tenho meus próprios problemas de saúde, e por isso tirei minha conta do Instagram do ar ontem. Com certeza vou reativá-la para mostrar que eu me importo. Estou conversando com meus advogados hoje para ver o que pode ser feito sobre esse assunto. Parece ilegal e completamente cruel", continuou.

Pouco tempo depois, Britney apagou a publicação e escreveu: "Notícias falsas!!! Não era eu no meu telefone!!! Eu amo Halsey e é por isso que apaguei!!!", disse a cantora.

Em seguida, Halsey compartilhou a nova publicação e escreveu: "E eu amo Britney!!!! Eu sempre amei e sempre amarei. Você foi a primeira pessoa que me fez perceber o que significa se sentir inspirada. E você continua a me inspirar todos os dias".

Na faixa, que tem o mesmo título da música lançada por Britney no álbum "Oops!… I Did It Again” (2000), Halsey fala sobre a própria vida por trás dos holofotes.

Veja vídeo do clipe de Lucky da cantora Halsey