Eliezer mostra detalhes do quintal de nova mansão com Viih Tube; veja

Eliezer, de 33 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (21), detalhes do quintal de sua mansão nova, imóvel em que irá morar com a mulher, Viih Tube, 23, e a filha Lua Di Felice, de 5 meses.

Segundo mostrado pelo empresário, a área externa do imóvel é bastante arborizada, com árvores frutíferas, hortas e animais como esquilos.

"Estamos na obra aqui de casa e olha lá que lindinho [o esquilinho]. Aí filha, é sua casa. Daqui a pouco vai ter um monte de bichinhos pra brincar, vou encher isso aqui de pintinhos, galinhas e galo", disse Eliezer, que também mostrou detalhes das árvores e da horta.

Assuntos relacionados

Mudança

A mansão é localizada na Granja Viana, em Cotia, região metropolitana de São Paulo.

Recentemente, Viih Tube contou aos seguidores por que o casal decidiu sair da cobertura luxuosa em que vive atualmente com a filha, e comprar uma casa.

"[...] é de um outro momento da minha vida. Escolhi sozinha, eu não era casada e agora tenho minha família. Decidimos vender e construir nosso cantinho juntos. Mesmo que o Eli more aqui, quem fez tudo fui eu quando era sozinha. E hoje tenho minha família, acho importante que o Eli também escolha o lar dos seus filhos e não só eu", disse.