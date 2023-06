MC Guimê e Lexa reatam casamento após polêmicas no BBB 23: 'seguimos por aqui'

Após meses em silêncio sobre o relacionamento com MC Guimê, a cantora Lexa usou o Instagram nesta sexta-feira (9) para anunciar o retorno do casal. Os dois estavam separados desde março último, quando o funkeiro foi acusado de assediar a mexicana Dania Mendez, no BBB 23.

"Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal", escreveu a cantora.

Lexa publicou ainda uma série de fotos com Guimê, incluindo uma do dia do casamento deles.

Após a expulsão, em março, o funkeiro relatou estar "buscando perdão". Em publicação no Instagram, Guimê contou que a esposa não o abandonou no momento que passava. O casal está junto há cerca de dez anos.

"Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros", escreve nos stories, em 23 de março. "Agora, ela tá no tempo dela... Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós", continuou.

Relembre expulsão de Guimê

No último 16 de março, MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 após assediarem Dania Mendez, convidada mexicana do programa. A importunação ocorreu durante a festa do líder do funkeiro.

Os dois participantes foram indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual, em 27 de abril. Sapato e Guimê chegaram a pedir desculpas publicamente pelo que fizeram.