Dania Mendez é eliminada do reality show ‘La Casa de Los Famosos’

A mexicana Dania Mendez, que fez um intercâmbio no BBB 23, foi eliminada do reality show “La Casa de Los Famosos”, na segunda-feira (3). No programa mexicano, o público escolhe quem fica na casa e ela foi a menos votada.

Em seu perfil oficial, a equipe de Dania se pronunciou sobre a eliminação. “Obrigada, torcida da Dania por todo o carinho e principalmente pelo imenso apoio. Ainda não acabou! Continuamos mais fortes do que nunca. Um novo projeto está chegando”, diz a nota.

Dania ainda não apareceu em suas redes sociais para falar sobre a eliminação.

A influenciadora conquistou os brasileiros ao participar do BBB 23. No entanto, sua passagem pelo reality do Brasil foi conturbada, devido ao comportamento de Guimê e Cara de Sapato com a sister. A dupla acabou eliminada do programa, e denunciada por importunação sexual.