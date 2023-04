Quem fica no BBB 23? Parcial aponta saída de Marvvila do reality show

A cantora Marvvila deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil 2023, de acordo com o resultado parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. A sister disputa o paredão ao lado de Domitila, Amanda e Larissa.

Lembrando que a dinâmica desta semana tem a novidade do voto reverso: o público deve votar em quem quer que permaneça no jogo.

A enquete aponta a pagodeira como a menos votada pelo público, tendo sido escolhida por apenas 19,1% dos leitores. Logo após vem Domitila, com 26,2%, seguida de Amanda, com 27%, e Larissa, sendo a mais votada, com 27,8% das intenções.

Até o momento, a enquete registra mais de 36 mil votos. A pesquisa não interfere no resultado oficial do reality, que será divulgado ao vivo nesta terça-feira (4) pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Legenda: Enquete BBB 23 do Diário do Nordeste aponta Marvvila como a menos votada Foto: Reprodução

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Na indicação principal, feita pela líder Aline Wirley, Domitila Barros acabou no Paredão sem o direito de participação na prova Bate-Volta. Já na votação que aconteceu no confessionário, os brothers puderam escolher duas pessoas, e Amanda e Larissa foram as mais votadas da casa.

Os dois emparedados pela casa tiveram direito a conceder uma imunidade relâmpago, cada. Assim, Marvvila e Cezar Black, que restaram, participaram da prova Bate-Volta, e Cezar se livrou do paredão.