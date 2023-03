MC Guimê detalha relação com Lexa após expulsão do BBB 23: 'Buscando o perdão'

MC Guimê se pronunciou pela primeira vez, após deixar do BBB 23, sobre o relacionamento com a cantora Lexa, com quem está junto há dez anos. O artista e Cara de Sapato foram expulsos após assediar Dania Mendez na casa do reality.

Em publicação em seu perfil no Instagram na noite desta quinta-feira (23), Guimê disse que segue buscando o perdão da amanda. Ele respondeu a um seguidor que disse querer ver o MC feliz com a esposa.

"Também quero, a Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo. Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros", respondeu o cantor.

"Agora, ela tá no tempo dela... Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu tava na casa do BBB, mas por TUDO até aqui", expressou.

Legenda: Guimê revela que segue buscando o perdão de Lexa Foto: Reprodução

Até o momento, o casal não divulgou se ainda está junto. Após a expulsão de Guimê, Lexa foi até o Rio de Janeiro em um jato particular, explicando que precisava conversar com ele.

Em declaração dada nesta terça-feira (21), a funkeira disse que irá focar em si e na sua carreira. Ela revelou que teve uma 'crise de amnésia' após o ocorrido e lamentou que a tamanha exposição da vida pessoal.

“Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas, e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho”, disse.

Expulsão de Guimê

Na festa da sua liderança, o rapper foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada. Ele foi expulso do programa ao vivo de 16 de março.

Após rumores circularem na internet, Lexa foi às redes sociais para negar que ela tenha promovido uma festa para receber o marido.

Em primeiro pronunciamento oficial sobre o caso, Guimê pediu desculpas a Dania e Lexa. O artista declarou que está disposto a rever as próprias atitudes, assim como a aprender e evoluir.

"Acredito que, com nossos erros, a gente pode aprender e pode evoluir. Estou aqui para isso, estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes", disse.