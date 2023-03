Lexa nega que tenha dado festa para Guimê após expulsão do BBB: "dormi praticamente o dia inteiro"

A cantora carioca Lexa foi às redes sociais para negar que ela tenha promovido uma festa para receber o marido, MC Guimê, expulso do Big Brother Brasil (BBB) na quinta-feira (16). A informação foi veiculada pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

A suposta comemoração teria ocorrido na madrugada deste sábado (18) na casa da mãe da funkeira, no Rio de Janeiro. Lexa, contudo, nega que tenha sido com o objetivo de receber Guimê.

"Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta", publicou nas redes sociais.

Expulsão

O marido da cantora foi expulso do reality após assediar a sister Dania Mendez, participante da edição do Big Brother mexicano que fez um breve intercâmbio na casa em dinâmica do programa. O episódio também culminou na saída de Antônio "Cara de Sapato", que não desistiu das investidas sobre a mulher mesmo que ela tenha apresentado desinteresse.

Lexa se manteve ativa nas redes com o desenrolar dos acontecimentos, lamentando a conduta do cônjuge.